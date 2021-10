Bispo anglicano que se converteu ao catolicismo é de “uma inteligência incrível”

O ex-bispo anglicano Michael Nazir-Ali, que anunciou recentemente que tinha entrado em comunhão com a Igreja Católica, é descrito como uma pessoa de “inteligência incrível” pelo responsável do Ordinariato Pessoal para ex-anglicanos no Reino Unido, monsenhor Keith Newton.

Michael Nazir-Ali foi durante vários anos uma das principais figuras da Igreja Anglicana no Reino Unido e um dos líderes da fação conservadora da mesma. O anúncio de que tinha entrado para a Igreja Católica surgiu na quinta-feira passada, mas a sua profissão de fé foi feita no dia 29 de setembro, festa de São Miguel, segundo um comunicado publicado no site do Ordinariato Pessoal de Nossa Senhora de Walsingham, a estrutura criada pelo Papa Bento XVI para acolher anglicanos que se quisessem tornar católicos, mas preservando aspetos do seu património espiritual e litúrgico anglicano.

Monsenhor Keith Newton, que também era bispo anglicano quando entrou para a Igreja Católica, diz que Nazir-Ali será um importante aliado precisamente na preservação do património anglicano.

“Ele é um homem muito interessante, extremamente inteligente, e capaz de articular toda a noção do património anglicano, que para ele é muito importante. Tem uma inteligência incrível e será uma grande ajuda”, afirma.

Monsenhor Keith Newton sublinha ainda o facto de a entrada de Nazir-Ali para a Igreja Católica abrir portas de diálogo com o ramo evangélico da Igreja Anglicana, que está sub-representada no ordinariato.

“O que é interessante é que ele vem de um ambiente evangélico, por isso é bastante diferente da maioria dos ex-anglicanos que entraram para a Igreja Católica, e certamente dos outros bispos que o fizeram”, diz o responsável do ordinariato. Keith Newton não arrisca prever se isto poderá significar uma nova vaga de conversões do ramo anglicano evangélico, mas não tem dúvidas de que “vai dar que pensar a algumas pessoas” e que certamente será um bom canal de diálogo entre a Igreja Católica e essa corrente da Igreja Anglicana.

De quase arcebispo de Cantuária a padre católico

Michael Nazir-Ali nasceu no Paquistão, filho de mãe cristã e de pai ex-muçulmano xiita, convertido ao Cristianismo. Foi educado num colégio católico, mas entrou para a Igreja Anglicana aos 16 anos.

Foi ordenado em 1976 e oito anos mais tarde tornou-se o mais novo bispo de toda a Comunhão Anglicana, com apenas 35 anos. O seu ativismo pelos mais pobres de Raiwind, a diocese a que presidia, valeu-lhe ameaças contra a vida e o então arcebispo de Cantuária, Robert Runcie ordenou-lhe que fosse para o Reino Unido, para estar em segurança.