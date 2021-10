Diocese de Vila Real quer “promover a participação de todos para a renovação da Igreja”

Na mensagem dirigida à diocese por ocasião do início da fase diocesana preparatória do Sínodo dos Bispos, D. António Augusto de Azevedo apela ao envolvimento e participação de todos os fiéis com vista à renovação da Igreja.

“Até março de 2022, toda a diocese é chamada a fazer esta experiência sinodal de encontro, escuta e discernimento. Todos os cristãos (clero, religiosos, leigos, comunidades, movimentos e instituições eclesiais) são convidados a caminhar juntos, a rezar, refletir e partilhar o que Deus, pela sua Palavra, suscita nos nossos corações”, escreve o bispo de Vila Real.

D. António Augusto Azevedo alerta que, ao coincidir com o início das celebrações do Centenário da diocese, o itinerário sinodal “deve ser encarado como uma oportunidade para promover a participação de todos, reforçar a comunhão e abrir caminhos para a renovação da Igreja”.

“Vivendo esta fase em verdadeiro espírito de sinodalidade, podemos, como diocese, não só concretizar o lema pastoral deste ano - «Permanecer unidos em Cristo», mas, sobretudo, aprofundar o sentido de Igreja diocesana”, acrescenta o prelado.

A Diocese de Vila Real vai realizar a abertura do processo sinodal dia 17, às 16h00, com uma celebração na Sé, presidida por D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real.

Segue-se uma sessão de apresentação do roteiro diocesano, às 17h15, no auditório do Seminário. O convite é dirigido a todos, especialmente aos membros do Conselho Diocesano de Pastoral e aos representantes das comunidades, movimentos, instituições e organismos da diocese.

O bispo de Vila Real pede “às paróquias e demais comunidades, bem como a todos os cristãos, que rezem para que este caminho sinodal produza bons frutos na vida da Igreja”.

A Igreja iniciou, no passado domingo, o caminho de preparação do próximo Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco para outubro de 2023 sobre o tema: “Para uma Igreja sinodal: Comunhão, Participação e Missão”.