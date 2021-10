Papa evoca aparição do 13 de outubro em audiência geral

O Papa evocou esta no Vaticano a aparição do 13 de outubro, em Fátima, convidando os católicos à recitação diária do terço.

“Que a Bem-aventurada Virgem Maria, de que hoje recordamos as aparições em Fátima, nos guie pelo caminho da contínua conversão e penitência para ir ao encontro de Cristo, sol de justiça. Que a sua luz nos liberte de todo o mal e disperse as trevas deste mundo”, disse, no final da audiência pública semanal.

Falando aos peregrinos reunidos no Auditório Paulo VI, Francisco recordou a “última aparição” de 1917, na Cova da Iria.

“Confio à celeste Mãe de Deus todos vós, para que vos acompanhe com ternura materna no vosso caminho e seja conforto nas provações da vida”, declarou.

Na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, o Papa convidou a reforçar “o sentir e o viver com a Igreja, perseverando na reza diária do terço”.

“Podereis assim reunir-vos quotidianamente com a Virgem Mãe, aprendendo com ela a cooperar plenamente com os desígnios de salvação que Deus tem sobre cada um. Que o Senhor vos abençoe, a vós e aos vossos entes queridos”, concluiu.

A peregrinação de 13 de outubro celebra a sexta Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, com particular destaque para o chamado “milagre do Sol”.

As celebrações são presididas pelo arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha, e decorrem sem limites de lotação, pela primeira vez desde o início da pandemia.