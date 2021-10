​João Paulo I a caminho da beatificação

O Papa Francisco abriu caminho à beatificação de João Paulo I (1912-1978).

De acordo com o boletim diário da Santa Sé, Francisco autorizou a publicação do Decreto que reconhece o milagre atribuído à intercessão do anterior pontífice, que só foi Papa durante 33 dias.



D. Albino Luciani era patriarca de Veneza quando foi eleito Papa, a 26 de agosto de 1978, tendo falecido a 28 de setembro.

Assumiu o nome de João Paulo I, mas ficou conhecido como o “Papa do Sorriso”.

O processo de beatificação deu entrada no Vaticano em 2007.

Em novembro de 2017 foi aprovado um decreto a reconhecer as suas “virtudes heroicas”, mas faltava o reconhecimento do milagre que lhe é atribuído para que possa vir a ser beatificado.