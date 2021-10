Arcebispo da Bahia pede aos peregrinos que estendam as "mãos para os que mais sofrem”

O Arcebispo Primaz de Salvador da Bahia apelou aos peregrinos de Fátima que deem mais atenção aos que sofrem.

Perante milhares de fiéis que encheram o recinto de oração do Santuário, o Cardeal D. Sérgio da Rocha frisou que “peregrinar é dom, é graça, mas também é compromisso”. Por isso, “é importante refletir: quais são os passos que Deus espera de mim, nesta peregrinação?”

“Nós somos chamados a caminhar unidos, a dar uma atenção especial a quem não consegue caminhar porque se encontra fragilizado, sofredor” e a “estender as nossas mãos para os que mais sofrem” considerou o arcebispo, chamando ainda a atenção para as “ovelhas feridas e errantes do rebanho, pois a todas Jesus quer conduzir e salvar.”

Para D. Sérgio da Rocha, “o caminho para encontrar força, esperança e alegria” é seguir o exemplo de Maria. “Devemos olhar para Maria e aprender com ela a cumprir a vontade de Deus e a pôr em prática a sua palavra, em qualquer situação”, considerou o arcebispo que a ela entregou “os clamores de tantos irmãos e irmãs que sofrem as consequências da pandemia, especialmente os enfermos, os pobres e as famílias enlutadas.”