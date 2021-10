Arcebispo convida peregrinos a participar no caminho sinodal

“Nós que recorremos a ela não podemos ficar indiferentes aos sofrimentos do próximo, especialmente do próximo mais necessitado e fragilizado, que está à espera de nossa oração, de nossa presença amiga e de nossa solidariedade. Por isso, reze pelos que mais sofrem. Procure amar e servir os que sofrem, como fez Nossa Senhora, contando com a sua proteção.”

Na homilia da missa de encerramento da peregrinação de outubro, no Santuário de Fátima, a que presidiu, D. Sérgio da Rocha lembrou que “o Papa Francisco tem convidado toda a Igreja para orar e participar do caminho sinodal iniciado no último sábado, rumo ao Sínodo dos Bispos de 2023, que é uma ocasião especial para crescermos na vivência da participação, comunhão e missão da Igreja.”

O arcebispo de Salvador da Bahia, no Brasil, convidou esta quarta-feira os peregrinos ao Santuário de Fátima a participar no caminho sinodal em que a Igreja Católica acaba de entrar.

Antes, o arcebispo brasileiro tinha recordado as leituras do dia, que falam do antigo Templo de Jerusalém, mas também dos cristãos como templos do Espírito Santo, para evocar o respeito pela vida humana.

“O profundo respeito e o zelo pelo templo edificado com pedras devem ser acompanhados da mesma atitude por cada pessoa e por cada comunidade eclesial, onde Deus faz sua morada. A vida e a dignidade de cada pessoa necessitam ser reconhecidas, defendidas e promovidas, pelos que oram no templo e pelos que formam o templo vivo do Senhor, sem excluir ninguém de nosso amor fraterno.”

Durante a sua homilia D. Sérgio da Rocha recordou ainda o facto de a Igreja ter começado um caminho sinodal, inaugurado pelo Papa Francisco no passado fim-de-semana, e convidou todos a participar.

“Vamos participar sempre mais e ajudar os nossos irmãos a participarem da Igreja; procuremos caminhar sempre mais unidos e prontos para assumir a missão evangelizadora da Igreja no mundo de hoje, em meio a tantos desafios pastorais”, concluiu.

A peregrinação de outubro a Fátima foi a primeira desde a pandemia sem restrições em termos de lotação, levando centenas de milhares de fiéis a encher o recinto do Santuário na noite de 12 de outubro e na manhã desta quarta-feira.