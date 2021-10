D. António Marto. Pedofilia na Igreja é "uma situação de luto"

O Cardeal D. António Marto disse esta terça-feira em Fátima que a pedofilia “é uma situação de luto para a Igreja”. Na conferência de imprensa que antecedeu o arranque da peregrinação internacional de outubro, o bispo da diocese de Leiria-Fátima explicou que se trata de “luto para interiorizar tudo o que significa esta chaga no coração da Igreja, mas também para olhar para o futuro com um olhar novo”. Uma “tarefa árdua”, considerou o Cardeal, “de reconstruir a dignidade e a esperança no novo caminho.”

Igreja não quer “contemplações”

“A Igreja está disposta a realizar com determinação todos os esforços necessários para pôr fim a estes dramas, a esta chaga que a atingiu profundamente” salientou D. António Marto. “Quer com o cuidado das vítimas, do acolhimento e do apoio humano, psicológico e espiritual, quer, atendendo ao presente, numa atitude preventiva e sem contemplações”, pois “não há contemplações neste campo”. “Todas as ações que tiverem de ser feitas para o reconhecimento da verdade deverão ser feitas”, defendeu o Cardeal.

Sínodo traz modelo de Igreja para o terceiro milénio

“Este processo sinodal marcará a passagem de um modelo de Igreja clerical, centrada no poder do clero, para um modelo da Igreja sinodal, baseada na corresponsabilidade de todos os fiéis e na sua participação e auscultação”, afirmou D. António Marto na conferência de imprensa.

Considerando o processo “um momento crucial para a Igreja no mundo”, D. António Marto não deixou de referir a existência de “focos de resistência”. “Há uma tendência de resistência passiva com certo receio de interrogações pois não se sabe onde é que isto vai levar”, acrescentou.