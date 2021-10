Bispo do Porto lamenta comportamento "politicamente correto" que desvaloriza a religião

O bispo do Porto alertou esta terça-feira para o que diz ser a falta de reconhecimento da dimensão religiosa em Portugal.

No dia em que a Diocese do Porto foi condecorada pela Marinha do Brasil, com a medalha “amigo da Marinha”, D. Manuel Linda lamentou a circunstância de haver “uma espécie de politicamente correto que leva a não valorizar as religiões e, até pelo contrário, deixá-las estar no escondimento. Um gesto destes é trazer à luz do dia uma dimensão religiosa”.

D. Manuel Linda recordou, por outro lado, a “presença social da Igreja no terreno”, lembrando que “numa época em que as instituições religiosas quase sempre são esquecidas e não são valorizadas, lembra-me que há quem pense, de facto, a instituição religiosa e quem reconheça a sua validade”.

O bispo do Porto alerta, contudo, que “não chega fazer boas prédicas, boas homilias, não chega fazer discursos áridos. Temos de ajudar as pessoas e por aqui também passa a dimensão social da fé”.