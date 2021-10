Abusos. Governo francês põe em causa segredo da confissão

O Presidente da França, Emmanuel Macron, pediu ao presidente da Conferência Episcopal, Eric de Moulins-Beaufort, para explicar a sua defesa do segredo da confissão quando foi questionado após a revelação de numerosos casos de pedofilia no país.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, que tutela os cultos, receberá no início da próxima semana o bispo Moulins-Beaufort, que na quarta-feira disse numa entrevista à rádio France Info que o segredo da confissão "é mais forte do que as leis".

As suas palavras em reação a uma das recomendações da comissão independente criada pela Conferência Episcopal sobre pedofilia, sugerindo o repensar do segredo da confissão a que os padres são obrigados, provocaram grande polémica em França.

O porta-voz do governo, Gabriel Attal, declarou esta quinta-feira que "nada é mais forte que as leis da República".

Falando no final do Conselho de Ministros, Attal adiantou que "o Presidente pediu ao ministro do Interior que receba o presidente da Conferência Episcopal para clarificar as coisas".