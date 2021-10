​Padre Feytor Pinto viveu a doença "com a dignidade que habita em cada coração humano"

O coordenador da Pastoral da Saúde lembrou o padre Vítor Feytor Pinto, que hoje faleceu aos 89 anos, como "um homem de grande resistência".



O padre José Manuel Pereira de Almeida, em declarações à agência Ecclesia, afirma que "na sua fragilidade, emergia o grande rasgo pastoral inovador para o seu tempo que brilhou não só na Igreja de Lisboa, na Igreja em Portugal, mas também na Pastoral da Saúde no mundo inteiro".

"Era uma situação muito esperada, o padre Vítor foi sempre um homem de grande resistência e também na sua doença muito arrastada foi um homem de grande vigor", salientou este responsável pela da Pastoral da Saúde.

O padre José Manuel Pereira de Almeida sublinha que o seu antecessor "viveu a doença como ensinou" no que se refere à sua experiência de capelão hospitalar "com a dignidade que habita em cada coração humano".

Sobre o trabalho do padre Vítor Feytor Pinto no setor da Pastoral da Saúde, realça o "primado da saúde e do cuidado de todos" e não unicamente na "perspetiva sacramentalista da atenção fechada na situação do doente".

O corpo do padre Vítor Feytor Pinto, que morreu esta quarta-feira aos 89 anos de idade, vai ser transportado para a Igreja do Campo Grande, da qual foi pároco durante décadas.

Segundo informação divulgada pela própria paróquia, o velório terá início às 18h e será seguida de uma vigília de oração marcada para as 21h30.

Na quinta-feira, 7 de outubro, realiza-se uma missa de corpo presente presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, às 11h30.

O cortejo fúnebre segue depois para o cemitério do Alto de São João, onde se realizará o enterro, às 14h00.