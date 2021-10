Morreu o padre Vítor Feytor Pinto

Morreu esta quarta-feira, em Lisboa, o padre Vítor Feytor Pinto, que esteve ligado durante grande parte da sua vida à Pastoral da Saúde.

Aos 89 anos, o sacerdote já estava há vários meses a lidar com uma saúde cada vez mais frágil, apesar de ter conseguido ultrapassar uma infeção com Covid-19 que obrigou ao internamento e, um ano antes, uma septicémia.

Depois de uma indisposição sentida na terça-feira, dia 5 de outubro, foi transportado da Casa Sacerdotal para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde veio a morrer durante a noite.

O padre Vítor Feytor Pinto foi durante vários anos responsável pela paróquia de Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa, mas era conhecido também por um forte envolvimento em questões de saúde.

Nesta qualidade foi Assistente Nacional e Diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), Assistente Diocesano dos Médicos Católicos e Assistente Diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP), para além de ter sido fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa. Esteve também muito envolvido no movimento das Equipas de Nossa Senhora.

Em 1982 foi o principal responsável pela organização da visita do Papa João Paulo II a Portugal, que viria mais tarde a descrever como "os quatro dias mais felizes" da sua vida.

Em entrevista à Agência Ecclesia, em março de 2020, falou da importância que teve na sua vida o Concílio Vaticano II. "Toda a Teologia do Concílio era para mim uma extraordinária revolução e uma verdadeira revelação de Deus e de Jesus Cristo. Por isso fui apaixonado pelo Concílio e o Concílio moldou a minha vida e formou o meu sacerdócio."

O Papa Bento XVI concedeu-lhe o título de Monsenhor, mas na mesma entrevista à Ecclesia mostrou-se agradecido, dizendo contudo que preferia ser tratado apenas por padre Vítor.

O padre Vítor Feytor Pinto nasceu a 6 de março de 1932. Disse aos pais que queria ser padre quando ainda tinha só 10 anos e nessa altura entrou no seminário, onde fez o percurso todo até à sua ordenação em 1955, na diocese da Guarda. Foi no Patriarcado de Lisboa, contudo, que passou a maior parte da sua vida sacerdotal.

Questionado pela Ecclesia sobre as memórias do dia da sua ordenação, recorda um episódio curiosos. "Levantei-me às 6 da manhã e, curiosamente, na véspera tinha estado a preparar-me na oração, e estava uma manhã lindíssima, a desafiar o sol que ia chegar. Acordei com uma pomba a picar o vidro da minha janela. Olhei e pensei: de facto o Espírito Santo está a querer chegar nesta hora. Recordo profundamente. Olhei e vi aquela pomba depois a esvoaçar."

Um grande amigo e um grande sacerdote

Graça Mira Delgado foi durante muitos anos presidente do Movimento de Defesa da Vida, uma organização que intervém em defesa dos valores da vida humana e no acompanhamento de famílias em dificuldades.