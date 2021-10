Marcelo lembra uma das “figuras mais importantes da Igreja”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembra “já com saudade” o padre Vítor Feytor Pinto, que morreu esta quarta-feira aos 89 anos.

Numa nota publicada no site da Presidência da República o sacerdote é descrito como “uma das figuras mais importantes da Igreja Católica Portuguesa nos últimos cinquenta anos”.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha ainda a presença do padre Vítor “em movimentos de jovens, de famílias, de comunidades sociais as mais diversas” e descreve-o como uma das pessoas “mais sensíveis a todos os grandes problemas da sociedade portuguesa, da educação à saúde, da solidariedade social às migrações, da inclusão ao mundo do trabalho”.

“Não precisou sequer de pertencer à Hierarquia para ter influência decisiva em momentos essenciais da afirmação da mensagem cristã, com uma constante visão de serviço e de futuro, ou para ajudar a estabelecer diálogos ecuménicos e a aplanar caminhos em paróquias, dioceses e plataformas de partilha, em momentos cruciais da vida comunitária, desde os anos 70.”

A admiração do Presidente por Vítor Feytor Pinto vai para além do seu papel eclesial. “O Presidente da República homenageia ainda o Homem, o Mestre pela palavra e pelo exemplo, o Cidadão, o Português”

Marcelo Rebelo de Sousa “apresenta os seus mais emocionados sentimentos aos seus familiares e recorda, em particular, uma muito antiga amizade, que os anos mais recentes tornaram ainda mais forte, com o acompanhamento próximo da via crucis, feita de amor à vida e de capacidade de resistir e de se reinventar, que o padre Vitor Feytor Pinto demonstrou até ao último minuto da sua presença entre nós.”

Ferro Rodrigues manifesta "profundo pesar"

O presidente da Assembleia da República manifestou também o seu "profundo pesar" pela morte do padre Vítor Feytor Pinto, salientando que ficará "na memória de todos" o seu "forte envolvimento em questões de saúde e da sociedade civil".

Em comunicado, Eduardo Rodrigues relembra que a vida e o trabalho do padre Vítor Feytor Pinto foram "muito influenciados pelo Concílio Vaticano II, do qual foi um fervoroso divulgador".

O presidente da Assembleia da República frisa ainda que o trabalho do padre Feytor-Pinto também ficaria "ligado à reflexão sobre a Pastoral da Saúde e a defesa dos direitos fundamentais, destacando-se igualmente o seu trabalho ao longo de vários anos como responsável da paróquia do Campo Grande".

"Na memória de todos nós ficará o seu forte envolvimento em questões da saúde e da sociedade civil", lê-se na nota.

Ferro Rodrigues envia assim, em seu nome "e em nome da Assembleia da República", "as mais sentidas condolências" à família e amigos do padre Feytor Pinto.

O padre Vítor Feytor Pinto morreu durante a madrugada desta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, para onde foi transportado na terça-feira, depois de se ter sentido indisposto, ao fim de vários meses a viver com uma saúde frágil.