Marcelo cancela viagem para ir ao funeral do padre Feytor Pinto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou uma viagem a Tenerife, prevista para hoje, para ir ao funeral do padre Vítor Feytor Pinto.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte oficial de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha agendada uma deslocação a Tenerife para participar na sessão de encerramento do I Encontro de Ministros da Justiça Ibero-Americanos e dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Neste encontro vai marcar presença o Rei Felipe VI de Espanha.

O padre Vítor Feytor Pinto, que esteve ligado durante grande parte da sua vida à Pastoral da Saúde, morreu esta quarta-feira, em Lisboa.

Aos 89 anos, o sacerdote já estava há vários meses a lidar com uma saúde cada vez mais frágil, apesar de ter conseguido ultrapassar uma infeção com Covid-19 que obrigou ao internamento e, um ano antes, uma septicémia.

O velório do padre Vítor Feytor Pinto está marcado para as 18h00, desta quarta-feira, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa.

Na quinta-feira, pelas 11h30, vai ser celebrada missa de corpo presente, pelas 11h30, pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, indica a Paróquia do Campo Grande.

O funeral realiza-se às 14h00 no cemitério do Alto de São João.

[notícia atualizada às 13h40]