Coroa de Nossa Senhora de Fátima na Bienal de Joalharia Contemporânea

A coroa preciosa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima vai estar exposta pela primeira vez na Igreja de São Roque, em Lisboa, nos dias 7 e 8 de outubro, no âmbito da 1ª Bienal de Joalharia Contemporânea.

De acordo com o Santuário de Fátima, a exposição da coroa, desde as 12h00 do dia 7 até às 18h00 do dia 8 de outubro, é “uma oportunidade para fazer memória de uma peça de joalharia dos anos 40 do século XX cuja relevância extravasa o valor artístico e patrimonial”.

A deslocação da coroa de Fátima até Lisboa contempla também um programa pastoral.

Assim, no dia 7, terá lugar uma celebração Eucarística, presidida pelo Reitor do Santuário, na Igreja de São Roque, às 12h30. Segue-se um colóquio, entre as 18h00 e as 20h00, no qual participam o diretor do Museu do Santuário, Marco Daniel Duarte, o gemólogo Rui Galopim de Carvalho, o joalheiro Jorge Leitão, a jornalista da Renascença Aura Miguel e o diretor do Museu da Gulbenkian, António Filipe Pimentel.

Ainda nesse dia, à noite, será celebrada uma vigília de oração e no dia seguinte, ao meio-dia, será celebrada uma segunda Missa.

Segundo o Santuário, a história da coroa, que nos dias solenes é colocada na imagem que é venerada na Capelinha das Aparições, remonta a 1942, quando um conjunto de mulheres portuguesas quis agradecer a Nossa Senhora de Fátima o facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, que ainda decorria.

“Decidiram então doar peças valiosas - colares, pulseiras, anéis, brincos e outras joias - que serviriam para a construção de uma coroa que seria colocada na veneranda imagem”, indica.

A “coroação solene” aconteceu mais tarde, em 1946, já terminada a guerra, tendo o Papa Pio XII enviado um legado papal ao Santuário de Fátima para ser ele, em nome do próprio Papa, a coroar solenemente a escultura.

A coroa tornou-se quase “um objeto de veneração depois do atentado contra João Paulo II em 1981. A bala que atingiu o Santo Padre, recebida por D. Alberto Cosme do Amaral das mãos do próprio Papa, em Roma, foi colocada na coroa de Nossa Senhora de Fátima oito anos depois do atentado na Praça de São Pedro”, indica o Santuário.