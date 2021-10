Bispos enaltecem "grande dedicação" do padre Feytor Pinto em vários organismos da Conferência Episcopal

06 out, 2021 - 19:11 • Lusa

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) lembrou o padre Vítor Feytor-Pinto, que morreu esta quarta-feira aos 89 anos, como “um profundo conhecedor do espírito renovador do Concílio Vaticano II, divulgando os seus documentos com persistente entusiasmo e assertiva comunicação”. Numa nota publicada na página da CEP na Internet, o secretariado-geral da Conferência manifesta “a sua oração solidária e memória agradecida pelo que o padre Vítor foi entre nós”, estendendo a oração “aos seus familiares e às dioceses que serviu: na Guarda ao longo de dez anos e no Patriarcado de Lisboa durante mais de cinco décadas”.

“Além das inúmeras tarefas assumidas a nível diocesano, exerceu a sua missão com grande dedicação ao serviço de vários organismos da Conferência Episcopal, por exemplo como Diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã e Juventude e como Coordenador Nacional da Pastoral da Saúde”, refere o comunicado, acrescentando que “a família e a juventude sempre estiveram no seu horizonte evangelizador, sendo assistente nacional de várias associações e movimentos de caráter juvenil e familiar”. Segundo a CEP, “essa forte presença evangelizadora estende-se a organismos como o Movimento por um Mundo Melhor, a Ação Católica e a Juventude Escolar Católica, os Cursilhos de Cristandade e as Equipas de Nossa Senhora”. “Exerceu ainda cargos na Igreja Universal e na sociedade, de que podemos destacar a fundação do Movimento de Defesa da Vida, o acompanhamento pastoral de associações de Médicos Católicos e a ação em organismos contra a droga e a toxicodependência”, sublinha a CEP.