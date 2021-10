Papa agradece coragem de vítimas que denunciaram abusos em França

O Papa Francisco assume ter acolhido com tristeza as conclusões da investigação sobre abusos na Igreja Católica francesa.

Numa declaração emitida pelo Vaticano, o Papa dirige os seus primeiros pensamentos para as vítimas, manifestando “grande tristeza pelas suas feridas”.

Por outro lado, Francisco assume, também, ter sentido gratidão pela coragem demonstrada ao denunciar tudo pelo que passaram.

De acordo com a declaração da Santa Sé, os pensamentos do Papa vão, ainda, para a Igreja de França, para que, na consciência do que diz ser uma terrível realidade, possa “embarcar num caminho de redenção”.

Um relatório sobre abusos na Igreja em França revela que mais de duzentos mil menores foram vítimas de abusos sexuais por parte de membros do clero desde 1950 e até 1970. O número sobe para 330 mil se forem tidos em conta os abusos praticados por leigos em ambientes eclesiais.

As conclusões da investigação foram entregues à Conferência Episcopal Francesa, cujo presidente já pediu perdão às vítimas.