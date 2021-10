França. Relatório fala de 216 mil vítimas de abusos sexuais na Igreja em 70 anos

Houve 216 mil vítimas de abuso sexual de menores a envolver membros da Igreja Católica em França, entre 1950 e 2020.

A conclusão, baseada em estimativas, consta de um relatório da comissão nacional de investigação de casos de abuso sexual de menores na Igreja em França, que está a ser divulgado esta terça-feira.

O relatório indica ainda que um véu de silêncio protegeu o clero francês, acusado ao longo de décadas de abusos sexuais e que a hierarquia da Igreja demonstrou uma “indiferença cruel” para com as vítimas. O problema terá tido um “caráter sistémico”.

A comissão nacional de investigação recomenda que a Igreja Católica proceda ao pagamento de indemnizações às vítimas sem esperar por decisões judiciais.

A mesma comissão já tinha referido que tinham sido identificados entre 2.900 e 3.200 criminosos pedófilos, padres ou religiosos, na Igreja Católica francesa desde a década de 50. Esta terça-feira foi revelado que desses, dois terços eram padres. Estatisticamente, tendo em conta o universo de 115 mil padres e religiosos no mesmo período, os abusos foram praticados por menos de 3% do total de membros do clero.

O relatório indica que o número de casos poderá chegar aos 330 mil, caso se junte os casos praticados por leigos ligados à Igreja.

Segundo o jornal La Croix o relatório diz que 80% das vítimas eram rapazes, com "uma forte concentração entre os 10 e os 13 anos".

O relatório foi coordenado e apresentado por Jean-Marc Sauvé, que disse ainda que 56% de todos os casos ocorreram entre os anos de 1950 e 1969. Houve depois uma "queda abrupta" nos anos 70 e 80, que poderá explicar-se pela também abrupta diminuição do número de membros do clero, mas desde 1990 o número estabilizou. "Temos de abandonar a ideia de que a violência sexual na Igreja Católica foi completamente erradicada e que o problema já não existe. Não, o problema permanece", diz.

Sauvé diz ainda que "a prevalência de casos de violência sexual é significativamente mais alta em círculos eclesiais do que noutros círculos sociais, como escolas ou campos de férias".

"A minha vontade hoje é pedir perdão"

Numa primeira reação às conclusões do relatório, o arcebispo de Reims e presidente da Conferência Episcopal francesa, Éric de Moulins-Beaufort, disse que a sua vontade é de pedir perdão às vítimas, em nome da Igreja.

"Exprimo a minha vergonha, o meu herror e tambem a minha determinação em agir para que a vontade de abafar ou esconder, a relutância em denunciar publicamente este problema, desapareça", disse, durante a conferência de imprensa de apresentação do documento.

"O relatório chama-nos a sermos mais lúcidos. O tempo da ingenuidade e das ambiguidades terminou", disse ainda o arcebispo, concluindo que "a minha vontade hoje é de vos pedir perdão".

