Papa em Portugal em 2023. JMJ realiza-se de 1 e 6 de agosto

“É com muita alegria que revelamos que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 se realizará de 1 a 6 de agosto de 2023. O anúncio da data da JMJ, neste dia de São Francisco de Assis, é um momento muito importante para todos. Há muito que os jovens de todo o mundo desejavam conhecer a data da JMJ Lisboa 2023 para preparar com maior detalhe a vinda a Lisboa. Esperamos que os 22 meses que nos conduzirão à JMJ sejam um tempo de evangelização para todos”, diz o cardeal.

No mesmo comunicado em que dá conta das datas definitivas para o encontro, o Patriarcado de Lisboa explica que neste momento já existem 400 voluntários a trabalhar na organização do evento e que as 21 dioceses portugueses já têm comissões vocacionadas para “dinamizar no seu território o caminho de preparação até à JMJ.”

A Jornada Mundial da Juventude é celebrada todos os anos na Igreja, mas normalmente apenas a nível local, diocesano ou paroquial. Ocasionalmente, por norma de três em três anos, embora a frequência seja variável, a JMJ ganha um caráter universal, com jovens de todo o mundo a serem convidados para convergir numa diocese que assume o compromisso da organização.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas cidades de Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019). Foi no final da JMJ do Panamá que se anunciou que a edição de 2022, entretanto adiada para 2023, se iria realizar em Lisboa.