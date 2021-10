Prémio Ratzinger 2021 entregue a dois teólogos alemães

O Papa Francisco vai entregar a 13 de novembro o Prémio Ratzinger 2021 a dois teólogos alemães, anunciou esta sexta-feira o Vaticano.

Pelo segundo ano consecutivo o prémio será repartido entre um homem e uma mulher.

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz tem 75 anos e é especialista nos estudos sobre Edith Stein e Romano Guardini.

Já Ludger Schwienhorst-Schönberger é um dos principais especialistas do Livro da Sabedoria e, em particular, do Cântico dos Cânticos. Curiosamente, a primeira mulher a ser distinguida com o “Nobel da Teologia”, em 2014, também era especialista no Cântico dos Cânticos.

Este prémio é anual e é concedido pela Fundação ‘Joseph Ratzinger-Bento XVI’.