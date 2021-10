Papa inaugura caminho sinodal com missa no Vaticano

O Papa Francisco vai inaugurar no fim de semana de 9 e 10 de outubro o processo sinodal que decorre até 2023.



A abertura vai incluir um momento de reflexão e uma Missa.

Os trabalhos em assembleia plenária e em grupos linguísticos arrancam na manhã do dia 9, na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano.

O Santo Padre irá discursar durante este encontro inicial, no qual serão apresentados testemunhos de várias partes do mundo através de ligação digital.

No dia seguinte, 10 de outubro, haverá uma Missa às 10h00 (menos uma hora em Lisboa), presidida por Francisco e que marca o início oficial do Sínodo a nível mundial e para a Diocese de Roma.

Vão estar presentes na celebração "representantes do povo de Deus, incluindo delegados das reuniões internacionais das Conferências Episcopais e organismos semelhantes, membros da Cúria Romana, delegados fraternos, delegados de vida consagrada e movimentos eclesiais de leigos, o Conselho de Jovens e outros", indica o comunicado da Santa Sé.

O caminho sinodal vai decorrer até outubro de 2023 com o tema "Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão", tendo sido publicado pela Secretaria-Geral do Sínodo um conjunto de orientações para as várias comunidades católicas.