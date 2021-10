Jornadas Nacionais de Catequistas debatem "Sinodalidade e Catequese"

As Jornadas Nacionais de Catequistas começam no próximo dia 23 de outubro com uma conferência sobre "A Catequese: primeiro anúncio na família e na comunidade cristã" proferida por D. António Moiteiro.

Segue-se uma outra palestra do padre Tiago Freitas intitulada "A sinodalidade na ação evangelizadora da Igreja".

Depois do almoço estão previstas mais três conferências e o dia termina às 21h00 com o Rosário e Procissão na Capelinha das Aparições presididos por D. António Moiteiro.

No domingo, dia 24 de outubro, depois da Oração de Laudes, haverá uma palestra de Isabel Oliveira e do padre Diogo José Pereira sobre o tema "Catequista: discípulo e construtor de comunidade: desafios para uma pedagogia sinodal".

O dia é encerrado com a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, presidida por D. Manuel Pelino.

Todo o programa destas jornadas pode ser consultado aqui.