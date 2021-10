O Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa promove, até ao final do mês, uma "Caminhada Missionária" para ajudar a Diocese de Pemba, em Moçambique.



Este organismo da Igreja organiza todos os anos um passeio, só "que este ano quisemos associar a um motivo missionário" e foi escolhido ajudar os refugiados da guerra no norte de Moçambique, refere o responsável pelo Serviço de Animação Missionária, o padre Albino dos Anjos.

O que se pretende é "reunir, por um lado, um lado, um conjunto de recursos financeiros que nós queremos depois disponibilizar para a Cáritas Diocesana de Pemba e para a Diocese de Pemba para financiar um conjunto de projetos no âmbito da promoção da mulher, no âmbito da reconstrução e da alimentação e no âmbito também do lançamento de pequenos projetos".

Por outro lado, o padre Albino dos Anjos diz que esta "é uma oportunidade que nós temos também de dar ânimo, sensibilizar e mobilizar as nossas comunidades e as nossas paróquias aqui de Lisboa para terem um coração mais missionário".

Assim, até ao dia 31 de outubro está em curso esta iniciativa da "Caminhada Missionária" em que "as pessoas são convidadas a por cada quilómetro que possam fazer em termos de caminhada, possam oferecer um euro para esse projeto. O nosso rácio é 5 km/5 euros se for possível, pode ser mais, pode ser menos".

Para este responsável, "não é importante o valor que vai ser oferecido, o importante é a postura, a atitude".

Os fundos angariados são entregues à Cáritas Portuguesa que os reencaminha para a sua congénere moçambicana em Pemba e também para a respetiva diocese.

Quem quiser participar terá de se inscrever através das redes sociais do Serviço de Animação Missionária.

Desde 2017, o norte de Moçambique é alvo de ataques jihadistas. Os últimos números deste conflito apontam para mais de três mil mortes e mais de 800 mil pessoas deslocadas por causa da guerra.