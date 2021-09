​Vaticano prepara encontro para dar protagonismo às famílias cristãs

O Vaticano apresentou hoje em conferência de imprensa o próximo Encontro Mundial das Famílias (EMF), que vai decorrer em 2022 num formato inédito, com eventos em cada diocese católica, em ligação digital com Roma.



Os organizadores do evento sublinham “todos podem participar”, através dos meios digitais, dando o “protagonismo” às famílias cristãs.

O cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé), sublinhou que o EMF tem sido sempre um “acontecimento mundial”, que no próximo ano vai ser vivido “em todas as Igrejas locais”.

O evento vai decorrer de 22 a 26 de junho de 2022, com iniciativas globais nas dioceses católicas e em Roma, que acolhe 2 mil delegados de Conferências Episcopais e dos movimentos internacionais empenhados na Pastoral Familiar.

D. Kevin Farrell recordou que o EMF assinala o encerramento do Ano ‘Amoris Laetitia’, convocado pelo Papa, com apelo à participação de todas as dioceses.

“As famílias desejam ser acompanhadas, sustentadas, sentir-se Igreja”, apontou.

Durante a conferência foi apresentado o hino oficial do encontro, “Acreditamos no amor”, da autoria de monsenhor Marco Frisina.

O cardeal Angelo De Donatis, vigário-geral para a Diocese de Roma, destacou que o EMF 2022 vai promover um conjunto de iniciativas de solidariedade para as famílias mais atingidas pela pandemia.

Os organizadores lançaram ainda a oração, o site e a imagem oficial do evento, esta última criada pelo padre Marko Ivan Rupnik.

O tema do 10.º EMF será ‘O Amor em família: vocação e caminho de santidade’ e decorre após o adiamento de um ano, por causa da pandemia.

O Papa anunciou a realização do evento neste novo formato, no último dia 2 de julho, destacando que, nas edições anteriores, a maior parte das famílias ficava em casa e “o Encontro era visto como uma realidade distante, no máximo acompanhada pela televisão, ou desconhecida para a maioria das famílias”.

“Desta vez, porém, vai decorrer com uma fórmula inédita: será uma oportunidade da Providência para realizar um evento mundial capaz de envolver todas as famílias que quiserem sentir-se parte da comunidade eclesial”, apontou.

Francisco fala numa organização “multicêntrica e disseminada” para promover a participação das comunidades diocesanas do mundo inteiro.

A Igreja Católica está a viver um Ano ‘Família Amoris Laetitia’, que começou na solenidade de São José (19.03.2021), e decorre até à celebração em Roma (26.06.2022).