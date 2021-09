Nigéria. Igreja acusa Estado de promover “lento genocídio” dos cristãos

O bispo Wilfred Anagbe, cuja diocese de Makurdi está a ser fortemente afetada, rejeita a ideia de meros conflitos por terras. “Se a questão é apenas a pastagem, porque é que matam as pessoas? E se matam as pessoas, porque é que queimam as suas propriedades?”, pergunta.

De acordo com a narrativa oficial, as mortes são consequência de conflitos entre pastores fulani que estão a migrar para sul, empurrados pelas alterações climáticas, em busca de pastagens para o seu gado, e agricultores de maioria cristã. Embora os números oficiais apontem para cerca de três mil mortes nos últimos quatro anos, o número verdadeiro pode chegar aos 36 mil desde que os problemas começaram, em 2009.

Numa conferência organizada pela fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), vários membros do clero e de organizações católicas nigerianas apresentaram provas de atrocidades cometidas contra os cristãos e pediram ajuda à comunidade internacional para tentar travar o que dizem ser um plano para domínio do país levado a cabo pela etnia fulani, de maioria muçulmana .

A opinião é partilhada por Johan Viljoen, diretor da Denis Hurley Peace Institute, da África do Sul, para documentar as atrocidades. Mesmo que a questão tenha começado por ser um conflito sobre terras, hoje em dia já não é isso que está em causa, insiste.

“As nossas fontes no local dizem que não se trata de pastores. Há anos que há pastores nestas regiões. Os locais descrevem os ataques como sendo levados a cabo por milícias fulani, bem armadas com AK47 e fardas de combate, e são transportados de camião, do Norte. Montam campos na floresta, atacam agricultores locais, matando os homens e violando as mulheres. Os agricultores têm demasiado medo para voltar para as suas terras.”

“Estamos perante uma ocupação concertada e bem coordenada. O objetivo é ocupar o país inteiro, dando aos fulani acesso a recursos naturais”, acrescenta, chamando atenção para o desastre humanitário que já está em curso e que se agravará com o abandono das colheitas.

Conivência presidencial

Os representantes da Igreja nigeriana queixam-se de que o problema chega mesmo ao topo da hierarquia nacional.

“Os fulani agem a mando de uma organização que se chama Myetti Allah, cujo patrono é o próprio Presidente Buhari, que é da mesma etnia”, explica Viljoen. A Myetti Allah foi fundada nos anos 70 com o objetivo, alegadamente, de proteger os interesses dos pastores fulani.

Os bispos queixam-se da total inatividade do Governo para fazer frente ao problema, com Viljoen a sublinhar que em todos estes anos “não houve um único caso de um fulani a ser julgado pelo seu envolvimento nas matanças”.

O bispo Wilfred Anagbe explica ainda a falta de intervenção das Forças Armadas. “Eles estão sob o controlo direto do Presidente. Os estados não têm nenhum poder sobre os militares ou sobre a polícia. E as Forças Armadas também estão dominadas por muçulmanos. Todos os chefes do exército, marinha, força aérea e polícia são muçulmanos.”

O problema é agravado pelo facto de o Exército estar ocupado nos estados do nordeste a combater a insurreição levada a cabo pelo Boko Haram, um grupo terrorista islâmico que tem o objetivo de criar um califado na Nigéria.

Para alguns clérigos no terreno, contudo, não há qualquer diferença entre o Boko Haram e os militantes fulani. “Isto não é mais do que uma metamorfose do Boko Haram”, diz o padre Gideon Obasogie.