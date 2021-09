Morre aos 103 anos o cardeal que ajudou a alcançar a paz em Moçambique

Morreu, na quarta-feira, aos 103 anos, vítima de doença, o cardeal D. Alexandre José Maria dos Santos. A notícia foi confirmada à Renascença por fonte da Conferência Episcopal de Moçambique.

O bispo nasceu em Zavala, província de Inhambane, no dia 18 de março de 1918, e foi ordenado sacerdote no dia 25 de junho de 1953, em Lisboa.

Franciscano da Ordem dos Frades Menores, exerceu o seu ministério pastoral nas missões franciscanas de Inhambane entre os anos de 1954 e 1972. Liderou a custódia franciscana de Moçambique e tornou-se reitor do Seminário Menor em Vila Pery, atual Chimoio, até 1974.

Em 23 de dezembro de 1974, foi nomeado arcebispo de Lourenço Marques pelo Papa Paulo VI, tornando-se o primeiro arcebispo moçambicano e o terceiro na ordem de sucessão, tendo sido ordenado no dia 9 de março de 1975.

Foi nomeado cardeal presbítero em 1988, pelo Papa João Paulo II.

D. Alexandre dos Santos foi arcebispo de Maputo entre 1975 e 2003. Após resignar, em 2003, tornou-se arcebispo-emérito de Maputo.

Embora sem direito a voto, por limite de idade, participou no conclave de 2005 para a eleição do Papa Bento XVI, e no conclave de 2013 para a eleição do Papa Francisco.

D. Alexandre dos Santos participou ativamente no processo de pacificação de Moçambique que culminou com a assinatura do acordo geral de paz em 1992.

Foi o fundador da Universidade São Tomás de Moçambique, e fundou também a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Mãe de África, da Arquidiocese de Maputo. No seu percurso, o arcebispo apostou muito na educação.