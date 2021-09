Máscara obrigatória e distanciamento. Fátima apela à "responsabilidade" na peregrinação de outubro

O Reitor do Santuário de Fátima pede aos peregrinos que regressem às celebrações com “responsabilidade e cuidado”.

O apelo do padre Carlos Cabecinhas foi revelado esta quinta-feira, depois de conhecidas as novas orientações para as celebrações católicas, a partir desta sexta-feira, em que o país inicia uma nova fase de desconfinamento.

As missas do próximo fim de semana já não têm lotação máxima estabelecida e alguns rituais, como a Comunhão, retomam o seu formato original.