"Já não há tempo para esperar, é preciso agir" para combater a crise climática, diz o Papa

O Papa disse na quarta-feira, em mensagem ao Conselho da Europa, que a humanidade tem de responder imediatamente à crise provocada pelas alterações climáticas.

“Já não há tempo para esperar, é preciso agir. Qualquer instrumento que respeite os direitos humanos e os princípios da democracia e do estado de direito, que são valores fundamentais do Conselho da Europa, pode ser útil para enfrentar este desafio global”, referiu, aos participantes no Encontro de Alto Nível da Assembleia Parlamentar o Conselho da Europa sobre o tema ‘Meio ambiente e direitos humanos: Direito à segurança, saúde e meio ambiente sustentável’, que se realiza em Estrasburgo.

Francisco aponta à COP26, prevista para novembro próximo, em Glasgow, Escócia, ligando a defesa do ambiente ao “respeito pelos direitos fundamentais do homem”.

“Acima de tudo, nunca se deve consumir desenfreadamente, como é o caso hoje. Cada pessoa deve usar da terra o que é necessário para o seu sustento”, aponta.

O Papa destaca que a crise ecológica convida a pensar na responsabilidade para com as gerações futuras.

“Vamos agir com esperança, coragem e vontade, tomando decisões concretas. Estas não podem ser adiadas para amanhã, se o seu propósito for proteger a casa comum e a dignidade de cada ser humano”, concluiu.

O Papa já manifestou a sua intenção de participar na próxima conferência mundial da ONU sobre alterações climáticas (COP26).