Diocese de Bragança-Miranda abre escola de música

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Assunção de Vilas Boas, em Vila Flor, vai abrir uma Escola de Música destinada a organistas paroquiais e a todos que queiram aprender.

A abertura está marcada para dia 9 de outubro e, de acordo com o reitor do Santuário, o padre Delfim Gomes, vai oferecer não só “formação a organistas paroquiais que pretendam melhorar o acompanhamento de cânticos e hinos, mas também a curiosos de todas as idades que queiram iniciar o seu percurso neste instrumento”.

“A escola está aberta para qualquer pessoa com vontade de aprender e desfrutar da música”, realça o sacerdote.

A Escola de Música Nossa Senhora da Assunção (EMNSA) fica sediada num dos mais belos santuários marianos da Diocese de Bragança-Miranda e numa primeira fase, propõe quatro cursos, dois de organista litúrgico - nível I e II, um curso livre de instrumento e um curso livre de teoria.

As aulas serão em regime presencial e terão lugar aos sábados, das 9h às 12h e das 14h às 19h, e aos domingos das 9h00 às 12h00.

As disciplinas teóricas, formação musical e harmonia, contarão com uma sessão online de acompanhamento no fim de semana em que não decorrem as aulas presenciais.

O Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Assunção de Vilas Boas adquiriu um órgão de tubos, datado de 1964, à Comunidade Evangélica de Neunkirchen, na Alemanha, tendo o concerto inaugural decorrido em maio, com a interpretação da soprano Rosana Orsini e do organista Marco Brescia.