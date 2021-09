Papa desafia mundo da comunicação a “reaprender a ouvir”

O Papa Francisco anunciou esta quarta-feira o tema para o Dia Mundial das Comunicações de 2022, o imperativo “Escutai”, desafiando o mundo da comunicação a “reaprender a ouvir”.

“A pandemia afetou e feriu todos e todos precisam ser ouvidos e consolados. Ouvir é fundamental para uma boa informação. A busca da verdade começa com a escuta”, refere um comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O Vaticano precisa que, depois da mensagem de 2021, “centrada no ir e ver, o Papa pede agora que se “reaprenda a ouvir”.

“Qualquer diálogo, qualquer relação começa com a escuta. Por isso, para crescer, mesmo profissionalmente, como comunicadores, é preciso reaprender a ouvir muito”, assinala a nota.

O próprio Jesus pede-nos que prestemos atenção á forma como ouvimos. Para ouvir realmente é preciso coragem, é preciso um coração livre e aberto, sem preconceitos”.

A nota liga o tema 56.º Dia Mundial das Comunicações Sociais ao processo sinodal que se inicia em outubro, levando à Assembleia do Sínodo dos Bispos, em 2023.

“Neste tempo em que toda a Igreja é convidada a ouvir para aprender a ser uma Igreja sinodal, todos somos convidados a redescobrir a escuta como essencial para uma boa comunicação”, conclui o Vaticano.

O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II, no decreto “Inter Mirifica”, em 1963; assinala-se, em cada ano, no domingo antes do Pentecostes.