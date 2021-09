Papa condena ataque terrorista na Nigéria

A violência na Nigéria preocupa o Papa Francisco, que esta quarta-feira manifestou a sua “dor” face ao mais recente ataque terrorista no país. “Rezo pelos que morreram, os feridos e por todo o povo nigeriano. Desejo que seja sempre garantida, no país, a incolumidade de todos os cidadãos”, afirmou o Papa no final da audiência pública que decorreu no Auditório Paulo VI, no Vaticano.

O ataque foi lançado no último domingo por homens armados contra a aldeia de Madamai, no distrito de Kaura, no estado de Kaduna, que se situa no noroeste da Nigéria. Segundo o balanço das autoridades de segurança locais, pelo menos 34 moradores morreram e 7 ficaram feridos, e várias casas foram incendiadas.

A região tem sido palco de diversos ataques nos últimos meses por parte de grupos criminosos, responsáveis por vários sequestros em escolas e universidades. Só este ano foram raptados mais de 1.400 alunos, segundo a UNICEF.

No país crescem também as tensões inter-religiosas. No estado de Kano foi assassinado, há uma semana, um líder da comunidade cristã, num ataque levado a cabo por muçulmanos. O pastor Yohanna Shuaibu era o secretário-geral do núcleo local da Associação Cristã da Nigéria na região de maioria muçulmana de Sumaila, e era conhecido pelo seu ativismo em prole da minoria cristã e pelos seus esforços no sentido de promover o diálogo inter-religioso.