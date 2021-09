Diocese do Porto acolhe Festival Internacional de Órgão e Música Sacra

As cidades do Porto, Maia, Valongo e Gondomar vão ser o palco do Festival Internacional de Órgão e Música Sacra (FIOMS).

A iniciativa cultural surge em linha com os grandes festivais internacionais de órgão realizados no Porto até 2015, com o objetivo de preservar, promover e valorizar o vasto e rico património organístico da Diocese e Área Metropolitana do Porto”, explica o diretor do festival e mestre capela da igreja da Lapa Filipe Veríssimo.

O festival quer também “estimular o interesse das populações pela Música Sacra vocal e de órgão e incentivar o despertar de novos talentos através da criação e implementação de uma proposta de oferta cultural para a região que seja regular, bem articulada e sustentável”, acrescenta.

O FIOMS realiza-se entre os dias 30 de setembro e 24 de outubro e vai proporcionar quarenta e dois concertos em vinte e quatro das mais emblemáticas igrejas do Porto, Maia, Valongo e Gondomar.

Participam no festival vinte e quatro organistas nacionais e estrangeiros, três maestros, dois coros, um ensemble de música antiga e uma orquestra sinfónica.

Da programação faz ainda parte uma palestra com o título “Uma conservação – Um restauro” pelo mestre-organeiro Dinarte Machado, responsável pelo restauro dos seis órgãos do Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

A partir de 2022, o FIOMS quer iniciar, de forma gradual, o alargamento da sua área de ação a toda a diocese e Área Metropolitana do Porto.