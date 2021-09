Festival islâmico “Al Mossassa” está de regresso a Marvão

Depois de um ano de intervalo por causa da pandemia, Marvão volta a celebrar as suas origens no século IX e o seu fundador, o guerreiro islâmico Ibn Maruan.

O festival islâmico “Al Mossassa” vai decorrer a 1 e 2 de outubro e compreende dois espetáculos a realizar no Pátio do Castelo, ambos com inicio às 21h30, um em cada dia do evento.

Segundo o município alentejano, numa nota enviada à Renascença, estes espetáculos são de entrada gratuita, mas estão sujeitos a reserva prévia, que deve ser feita no Posto de Turismo local, devido à lotação limitada de lugares.

“Acreditamos que, ao criar formas alternativas e inovadoras de promover estes grandes eventos, temos condições de os promover em contexto de pandemia e em segurança”, salienta Luís Vitorino, presidente da Câmara Municipal de Marvão.