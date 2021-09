Migrações. “Integração é uma palavra muito bonita, mas é um longo caminho”

É muito importante. Em primeiro lugar porque nos sentimos extremamente confortados, as organizações como o Serviço Jesuíta aos Refugiados, e tantas outras que também fazem parte da PAR, que é uma rede de instituições, algumas católicas, mas não todas. Nós, que nos sentimos próximos do Papa pela natureza das nossas organizações, sentimo-nos altamente confortados sabendo que o Papa não só está do nosso lado, ou do lado daqueles que nós defendemos, protegemos e acompanhamos, mas lidera a missão com a sua palavra. Portanto, nesse sentido sentimo-nos muito bem acompanhados.

Esta insistência do Papa, quase diria de liderança nestes temas, é importante para quem está no terreno?

O Papa abraçou esta missão - que é uma missão da Igreja, como disse, mas é uma missão para a Humanidade. O Papa não fala apenas para a Igreja quando manifesta as suas preocupações e as suas propostas, fala para o mundo, para cada um de nós, mas particularmente para aqueles que têm responsabilidades políticas nesta matéria.

“Rumo a um ‘Nós’ cada vez maior" é o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que a Igreja assinala este domingo. A crise migratória tem estado na ordem do dia, mas para a Igreja há muito tempo que é uma prioridade - basta dizer que o Dia do Migrante e do Refugiado já se assinala desde 1914. No contexto em que vivemos que importância têm estas efemérides?

Para André Costa Jorge, que é também diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), a habitação é um dos principais obstáculos no processo de integração. Apela à mobilização de mais instituições no esforço nacional de acolhimento e elogia o papel do Papa Francisco na defesa dos migrantes.

Desde que foi criada, em 2015, a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) já acolheu 166 famílias, num total de cerca de 800 pessoas. Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, o coordenador da PAR diz que sem esta rede, e em particular sem a colaboração e o empenho das instituições ligadas à Igreja, Portugal não se poderia orgulhar de estar ao nível dos países que mais acolhem migrantes e refugiados na Europa e no mundo.

Este tipo de prémios e reconhecimentos internacionais e nacionais… nós constantemente estamos em diálogo com os decisores políticos e recebemos esse "feedback" várias vezes, e há um reconhecimento do trabalho feito que nos dá muita satisfação. Mas, temos consciência de que podemos e devemos fazer mais e melhor ao nível da capacidade de acolhimento, no âmbito daquilo que foi o esforço nacional. Portugal colocou-se à disposição para o acolhimento de refugiados e, independentemente do Governo que esteja, creio que esta é uma posição que honra a tradição portuguesa de hospitalidade, portanto, não deve estar dependente de quaisquer partidos políticos que ocupem Governo. É uma questão também cívica, e nesse sentido temos estado a trabalhar para aumentar a capacidade de acolhimento.

O facto de esta entrevista estar a ser transmitida no dia das eleições autárquicas não nos permite falar de um modo muito concreto da política, da ação governativa, mas podemos falar do papel das instituições. Portugal tem sido apontado como um bom exemplo no acolhimento de quem vem de fora. A PAR até já foi distinguida, em 2017, com o Prémio Cidadão Europeu. Foi importante para o vosso trabalho?

Na Plataforma de Apoio aos Refugiados, por exemplo, estão presentes uma série de organizações católicas que participam ativamente no acolhimento de refugiados no âmbito dos programas de acolhimento que o Estado português tem estado a implementar, e são uma presença fundamental para que Portugal possa ter capacidade de acolhimento. Portanto, o trabalho das organizações no terreno - sejam as paróquias, congregações ou outro tipo de organizações da Igreja – tem sido fundamental para que os números de que nos orgulhamos em Portugal de ter, por estar ao nível dos países que mais acolhe na Europa e no mundo. Isso deve-se muito ao empenho no terreno e á criação de capacidade de acolhimento efetiva.

Sim. Deixe-me dar este testemunho: o Serviço Jesuíta aos Refugiados, sendo uma organização da Companhia de Jesus presente em mais de 80 países no mundo, em cenários muito diferentes, e alguns bastante críticos - por exemplo, todo este cenário que vimos no Afeganistão, o JRS de alguma forma tem estado aí presente, mas também está no Líbano, no Médio Oriente, zonas complicadas. Nós, JRS, sentimos essa presença e essa importância que o Papa dá de forma muito importante.

Há uma série de palavras-chave no pensamento do Papa nestas matérias, mas uma em particular é a integração, ser um caminho dois sentidos, de quem chega e de quem acolhe. Olhando para o dia de hoje seria importante, por exemplo, nas comunidades católicas ouvir testemunhos concretos de migrantes?

Lançámos uma campanha em resposta ao recente drama humanitário no Afeganistão. O Serviço Jesuíta aos Refugiados tem articulado com a Câmara de Lisboa e com Alto Comissariado para as Migrações, e estamos ativamente a acompanhar os refugiados afegãos que entretanto chegaram nas estruturas de acolhimento que foram preparadas. Uma delas é o Centro de Acolhimento Temporário para os Refugiados, da responsabilidade da câmara. Estamos desde 2016 com uma equipa do JRS nesse espaço, e outras infraestruturas que foram entretanto também criadas para esse efeito, e estamos em diálogo com os organismos próprios do Estado para podermos continuar a acolher. Ainda no domingo chegaram mais 79 pessoas, muitos jovens.

Há obviamente esse foco no Afeganistão, mas imagino que haja outras prioridades, até porque há um conjunto de crises que continuam?

Continuam, infelizmente, e por isso é que esta campanha não se destina apenas à questão dos refugiados afegãos que possam chegar. Continuamos a necessitar de capacidade para acolher todos aqueles que vêm ao abrigo dos programas de reinstalação e recolocação, que já estão em curso desde 2015, pelo menos.

Recordo que Portugal tem acolhido pessoas ao abrigo destes programas de reinstalação, sobretudo famílias que vêm de países de fora da União Europeia, pessoas que vêm de países de trânsito como a Turquia e o Egito, onde Portugal tem representação diplomática. Essas pessoas não são da Turquia nem do Egito, são refugiados que estão nesses países. Também da Grécia. Aliás, foi daí que veio o grosso de pessoas acolhidas. E também têm sido acolhidas ao abrigo de situações de emergência, nomeadamente dos chamados barcos humanitários que recolhem pessoas no Mediterrâneo, e que é necessário depois garantir que possam ser acolhidas no território nacional, em articulação com o esforço de cooperação europeu. A PAR e o JRS têm estado também disponíveis para o acolhimento dessas pessoas.

Portanto, as instituições católicas continuam a ter um papel decisivo neste acolhimento?

Decisivo, mas nunca descansamos no facto de algumas delas terem experiência no acolhimento. Continuamos a apelar, e aproveito esta ocasião também para sensibilizar todas as organizações, as paróquias, as comunidades cristãs que possam juntar-se a esta causa. É muito simples: podem contactar a PAR, através do site da Plataforma na internet, e constituir comunidades de hospitalidade ou de acolhimento.

Estamos numa fase em que estamos a proceder a pequenas alterações ao modelo de acolhimento, em articulação com os organismos estatais que têm essa responsabilidade. Quem acolhe estas pessoas é o Estado, em primeiro lugar. Nós estimulamos e queremos criar condições para que o Estado português possa acolher, mas o acolhimento, como sabemos, deve ser feito desde logo no terreno, isto é, na pequena microrrelação. A nossa experiência diz-nos que faz muita diferença quando as pessoas chegam o acompanhamento local, que a comunidade que acolhe possa participar ativamente no processo de acolhimento. É determinante.

Tem falado da necessidade do trabalho em rede. É um caminho que se tem feito? Tem-se evoluído nesse sentido?

No caso da PAR, o papel do JRS desde a primeira hora foi de ser um secretariado técnico. Disponibilizamos uma equipa com recursos técnicos, preparada para várias dimensões do trabalho: na área jurídica, na área social, na saúde mental. Neste momento, por exemplo, estamos a formar grupos de psicólogos que possam no terreno acompanhar as instituições e as comunidades que acolhem, porque há uma dimensão técnica que deve ser privilegiada.

Sabemos que temos 18 meses, um ano e meio, para garantir que as pessoas estabilizam e possam recomeçar do zero nas várias dimensões, desde os aspetos documentais, até à vida prática, a vida quotidiana, as crianças irem para a escola, as pessoas aprenderem português, perceber que tipo de competências têm para a sua autonomização. Esse trabalho é feito, não podemos esperar que seja o Estado a fazer isso. O Estado tem serviços genéricos, na maior parte dos casos, como a Segurança Social.