Instituto Diocesano da Formação Cristã contribui para preparar o Sínodo dos Bispos

O Instituto Diocesano da Formação Cristã quer ter um papel na caminhada sinodal. Por isso, a pensar no Sínodo de 2023, este organismo do Patriarcado de Lisboa quer dar a sua contribuição para que as pessoas se preparem para o grande evento, que vai começar em todas as dioceses a partir de 17 de outubro.

O presidente deste instituto explica que, “além da dinâmica que a diocese vai criar, certamente através do Secretariado do Sínodo Diocesano, o Instituto visa dar o seu contributo acerca do que é a sinodalidade”.

“Nesse sentido, pareceu-nos que seria importante integrar a caminhada sinodal numa visão mais ampla da Igreja comunhão”, explica.

O padre António Janela acrescenta que esta preparação para o Sínodo dos Bispos irá basear-se num guia de estudo que se intitula "A Igreja é comunhão", do Padre Ricardo Figueiredo.

Este guia tem "os contributos de São João Paulo II, Bento XVI, do Papa Francisco, em que se inclui um capítulo sobre o caminho sinodal".

Trata-se de uma instrução para adultos, uma espécie de catequese, em que se formam grupos de reflexão e partilha.

Este responsável do IDFC espera que "a pandemia possa permitir que esta seja uma dinâmica de grupo, de um pequeno grupo, para termos um sentido eclesial. Será um grupo que tem um tema de estudo, que se reúne, porque não se trata de um compêndio de teologia. Trata-se de criar uma dinâmica de reflexão, de partilha e que nos motiva para um empenho missionário".

Esta é a aposta do Instituto Diocesano da Formação Cristã para o próximo Sínodo dos Bispos.

Na última quinta-feira, este organismo realizou a Sessão de Abertura do Novo Ano Pastoral.

A cerimónia decorreu na Igreja do Sagrado Coração de Jesus e incluiu a entrega dos diplomas aos finalistas do triénio de Bíblia e Teologia da Escola de Leigos.

Este novo ano pastoral vai ter o mesmo tema da Jornada Mundial da Juventude "Maria levantou-se e partiu apressadamente – O sonho missionário de chegar a todos os jovens".

Há novas propostas de formação em regime presencial, online e à distância, das quais se destacam cursos para formar adultos para o acolhimento e acompanhamento dos jovens, tendo em vista a preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto, em https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/, onde também encontra todas as informações sobre os cursos disponíveis.