Dia Mundial do Turismo assinalado na segunda-feira

Este trabalho em conjunto deve incluir a “Igreja, autoridades civis, cidadãos, para transformar Portugal num país de interesse turístico na sua globalidade. E essa globalidade envolve obrigatoriamente as pessoas”, lê-se na mensagem da Pastoral do Turismo.

E, por isso, é fundamental o trabalho em conjunto para superar as dificuldades e enfrentar os desafios e fazer com que esta atividade volte a crescer, também no que diz respeito ao turismo religioso.

A Obra Nacional da Pastoral do Turismo escreveu uma mensagem que tem como tema "Turismo: crescer novamente com todos".

A pandemia da Covid-19 afetou e muito o setor do turismo, incluindo o turismo religioso. Os seus efeitos foram "atrozes". O Dia Mundial do Turismo é, assim, este ano, assinalado neste contexto de crise.

Por isso, o seu diretor, o padre Miguel Neto, desde que assumiu funções neste cargo, em abril deste ano, considera que "é importante trabalhar com as entidades governamentais e com as associações do setor." Daí, ter iniciado "contactos com a Secretaria de Estado do Turismo e com o Turismo de Portugal".

Em seu entender, "é importante nós mantermos uma proximidade com todas as entidades, para percebermos quais são as dificuldades de quem trabalha e onde podemos colaborar enquanto Igreja". E salienta "nós estamos disponíveis e queremos dar o nosso contributo à retoma do turismo".

No que se refere ao turismo religioso, representa uma importante fonte de receitas para a Igreja Católica. Daí, a necessidade de não baixar os braços e de se retomarem "as atividades e as visitas dos grupos, as aberturas das Igrejas. O importante é a retoma da atividade, para que a Igreja seja um espaço de oração, mas também de visita cultural".

Há já um projeto a avançar que tem o intuito de promover o turismo em igrejas de três dioceses do interior, nas zonas de Bragança, Coimbra e Algarve.

Projeto-piloto adiantado no Algarve

O padre Miguel Neto explica que "está numa fase adiantada um projeto-piloto no interior do Algarve, sobretudo no sotavento algarvio, na zona entre Vila Real de Santo António e Tavira".

Trata-se de uma iniciativa "para a promoção turística de algumas igrejas que estão no interior da serra algarvia, promovendo esses templos e colocando à disposição das paróquias funcionários, dando-lhes formação para que durante um período, até criar um sistema de habituação de rotas turísticas, essas paróquias tenham a possibilidade de ter esses funcionários a abrir igrejas e orientar esses roteiros turísticos e promover essas Igrejas".