Um milhão de crianças reza o Terço por um mundo melhor

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre convida as famílias, escolas, comunidades e paróquias a participarem, no dia 18 de outubro, na iniciativa anual de oração “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz”.

A campanha de oração pela paz e pela unidade em todo o mundo quer também incentivar as crianças e os jovens a buscarem ajuda e apoio em Deus nos momentos difíceis.

Este ano a iniciativa gira em torno de São José, com citações da Carta Apostólica "Patris corde" (com coração de Pai), escrita pelo Papa Francisco para marcar o Ano de São José no 150º aniversário de sua proclamação como Padroeiro Universal da Igreja, ano jubilar que se conclui no dia 8 de dezembro deste ano.

A campanha, nesta edição, incentivará as crianças a rezarem “de mãos dadas com Nossa Senhora e sob a proteção de São José”, explica o presidente internacional da ACN, cardeal Mauro Piacenza.

O cardeal e presidente internacional da ACN recorda que São José, como Patrono Universal da Igreja, “é um grande exemplo para nós de como Deus pode tornar todas as coisas boas através da nossa oração, da fidelidade e obediência à Sua Palavra”.

A AIS assinala que “embora se esperasse que em 2021 tivéssemos o fim das restrições devido à Covid, as consequências da doença ainda são muito graves em muitos lugares. Além disso, esta crise não é a única ameaça que o mundo enfrenta”.

“A fome, a pobreza, a corrupção, o terrorismo, a profanação da vida humana e a destruição da criação afetam milhões de pessoas”, explica o cardeal Piacenza, realçando a importância da oração, e especialmente da oração das crianças, na intercessão pela “salvação de Deus para o mundo”.

Em Portugal, a iniciativa conta com a adesão do Santuário de Fátima, da Rede Mundial de Oração do Papa, do Apostolado Mundial de Fátima, do Secretariado Nacional da Educação Cristã, e ainda de grupos e movimentos.

Na última edição, em 2020, participaram na iniciativa mais de 509 mil crianças de 136 países. O próprio Papa Francisco convidou as crianças a participarem na campanha.