​“Fake news” representam 25% da informação que circula na net

O diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Nelson Ribeiro, revelou esta sexta-feira que 25% das notícias que circulam nas redes sociais são falsas.



Participando, via online, nas Jornadas Nacionais das Comunicações Sociais que terminaram na Domus Carmelli, em Fátima, Nelson Ribeiro começou por defender que a manipulação da informação não é um fenómeno novo.

A novidade é que, “ao contrário do que sucedia no passado, em que as campanhas de desinformação eram tendencialmente centralizadas na sua execução, e na sua difusão, hoje os agentes de propagação somos potencialmente todos nós e o exército de ‘trolls’ que procura destabilizar as discussões online impedindo a realização de um diálogo racional entre os participantes através de frases inflamatórias e irracionais”.

“É por isso urgente agir no sentido de alertar os cidadãos para compreenderem os mecanismos de produção e disseminação de conteúdos informativos”, defendeu o docente.