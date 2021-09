Igreja reflete sobre confinamentos e comunicações

“Zoom in, zoom out: Confinamentos e Comunicações” é o tema das Jornadas Nacionais da Comunicação Social que decorrem esta quinta e sexta feira, online e presencialmente, na Domus Carmelli, em Fátima.

Organizadas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), as Jornadas surgem como uma ocasião para “partilhar esta forma de olhar para o tempo que vivemos, tendo sempre como lente o papel da comunicação”, refere D. João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens culturais e Comunicações sociais, na mensagem enviada aos participantes.

O programa começa às 14h30 de quinta-feira, com a abertura a cargo de D. João Lavrador e de Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais.

Às 15h00 terá início a conferência: “Zoom in: Experiências de Comunicação” na qual os Secretariados Diocesanos das Comunicações Sociais irão contar como viveram o período de confinamento.

Experiências “francamente positivas”, revelou à Renascença Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, que defendeu a importância da partilha das experiências entre os agentes ligados ao setor.

Pelas 17h00 terá início a conferência: “Zoom out: Análises e Perspetivas”, pelo padre José Gabriel Vera, secretário da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais da Conferência Episcopal de Espanha.

Na sexta-feira, o programa começa às 9h00, com um painel de convidados para quem a comunicação é decisiva nas suas áreas de intervenção, que poderemos definir à volta de cinco verbos – Incluir, Apoiar, Aprender, Conhecer e Aproximar.

Presentes estarão Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa, Jaime Barbosa, Irmão Marista, Luís Jacob, presidente da direção da Rutis, Margarida Franca e Sandra Moreira, da Obra Nacional da Pastoral do Turismo e Carmo Diniz, diretora do Serviço de Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa.

As Jornadas Nacionais das Comunicações Sociais prosseguem com a conferência: “Zoom out: comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são” por Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.

O encerramento está marcado para as 12h30.

Devido à pandemia, no ano passado, a edição foi unicamente online. Uma experiência positiva, pois “pessoas que não podiam habitualmente participar fizeram-no online”, referiu Isabel Figueiredo.

Para a edição deste ano estão inscritas certa de cem pessoas, sendo que dois terços delas vão acompanhar a iniciativa online.