Vaticano passa a exigir certificado de vacinação ou teste negativo

A partir de 1 de outubro, para se entrar no Estado do Vaticano vai ser preciso apresentar Certificado Digital Covid - que comprove que a pessoa já foi vacinada ou recuperou da doença – ou um teste negativo ao SARS CoV-2. A decisão foi anunciada esta segunda-feira.



Segundo avança o Vatican News, o decreto publicado pela Comissão Pontifícia do Estado da Cidade do Vaticano aplica-se “aos residentes do Estado, aos funcionários em serviço, por qualquer motivo, no Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e nos diversos Órgãos da Cúria Romana e das instituições a ela vinculadas, a todos os visitantes e utilizadores dos serviços”.

A única exceção prevista diz respeito a quem participe nas celebrações litúrgicas “pelo tempo estritamente necessário à realização do rito”.

Nos locais de culto devem continuar a ser respeitadas as normas sanitárias de distanciamento físico, higienização das mãos e uso de máscara.

As novas regras seguem a recomendação do Papa Francisco, que a 7 de setembro sublinhou a necessidade de se garantir “a saúde e o bem-estar da comunidade de trabalho” e de se "adotar todas as medidas adequadas para prevenir, controlar e combater a emergência sanitária".