Rede Cuidar da Casa Comum realiza encontro com o tema "Também Somos Terra"

A Rede Cuidar da Casa Comum tem encontro marcado para este domingo, a partir das 11 horas com convívio seguido de almoço.

Os trabalhos só começam ao início da tarde, com "a apresentação do Projeto EcoIgrejas que é fruto do memorando que assinámos com outras Igrejas Cristãs", explica Rita Veiga, da comissão executiva desta Rede.

Esta responsável salienta que ainda vai estar em análise "a ligação que vamos ter com o Movimento Laudato Si’, que está ainda em conversa, perceber em que termos é que ficará essa ligação".

No encontro vão ainda ser definidas as linhas de orientação futuras.

Rita Veiga diz que "pensamos que o mais importante é que temos que ultrapassar a informalidade completa em que temos vivido e trabalhado, para dar alguma institucionalização à Rede". Por isso, afirma que "temos que conversar e tomar decisões".

Este encontro decorre neste mês de setembro, o "Tempo da Criação", altura em as pessoas são convidadas a fazer uma série de iniciativas no âmbito do Cuidado da Casa Comum.

Nesse sentido, a Rede Cuidar da Casa Comum sugere algumas iniciativas "que nos parecem uma boa prática". Por exemplo, "uma coisa tão simples como tentar reduzir os desperdícios, dizer não aos artigos de utilização única, sobretudo plásticos, procurar perceber qual é a pegada ecológica daquilo que consumimos".

E ainda, sublinha esta responsável, "chamar a atenção para coisas que têm a ver com aquilo que o Papa nos tem dito e que também vinha claro na mensagem conjunta que foi feita para este 'Tempo da Criação': ter especial atenção aos mais frágeis e pobres, adotar linhas de sobriedade para o nosso estilo de vida".

Esta atividade termina com uma oração ecuménica.

O encontro da Rede Cuidar da Casa Comum vai contar com a participação presencial de cerca de 50 pessoas. Mas também terá uma transmissão online, através do Zoom e do Facebook para quem está mais longe e quer associar-se a esta iniciativa.

Recorde-se, que este encontro anual acontece desde 2018, com exceção do ano passado devido à pandemia.