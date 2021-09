Capelão do Santuário de Fátima quer peregrinos com postura de "serviço e acolhimento" aos desfavorecidos

Para o padre Joaquim Ganhão, que falava na homilia da missa celebrada hoje no recinto do Santuário de Fátima, "a guerra dos primeiros lugares, a guerra do protagonismo, a guerra para dar nas vistas, por um lugar de proa, na Igreja e na Sociedade, é uma das doenças mais graves das nossas comunidades".



Sublinhando que as duas principais características do cristão são "acolher e servir", o capelão do Santuário defendeu que, "se houver um primeiro lugar, esse pertence apenas àquele que se faz servo/servidor dos irmãos", sobretudo dos mais vulneráveis, "aqueles que não contam".

"Nestes tempos que estamos a viver e que reclamam este espírito de Jesus, no acolhimento dos pobres, dos refugiados, dos pequeninos onde Jesus deseja que o encontremos e o sirvamos, abramos-lhe o coração", exortou o padre Joaquim Ganhão, citado na página do Santuário de Fátima.

Na missa internacional de hoje participaram 14 grupos organizados de peregrinos que se fizeram anunciar aos serviços do Santuário, o que aponta para um progressivo regresso dos peregrinos a Fátima, depois de mais de um ano e meio de pandemia de covid-19.