​Vida e obra do arquiteto João Nunes agora em livro

O livro que conta a vida e a obra do arquiteto que continuou as obras da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, será apresentado ao público a 25 de setembro, no Centro Pastoral Paulo VI, na Cova da Iria.



“Arquiteto João Antunes – vida e obra” é o nome do livro que foi escrito por António Borges da Cunha e Pedro Moniz e cujo prefácio foi assinado pelo diretor do Departamento de Estudos e do Museu do Santuário de Fátima, publicado pela Hora de Ler.

Para Marco Daniel Duarte, “a relação (do arquiteto João Antunes) com o Santuário de Fátima, que também está espelhada neste livro, passa não só pela relação de trabalho, enquanto responsável por levar por diante o plano que herdou e enquanto criador de nova obra para a Cova da Iria, mas também pela relação de clara cumplicidade que se deteta entre o bispo de Leiria e o arquiteto”.

Na ótica dos coautores, o livro apresenta-se sobretudo como “uma homenagem à família Antunes, e, em especial, ao arquiteto João Antunes, cuja ascendência radica em Marvila/Barreira, concelho de Leiria.

Nascido em 1897 e falecido em 1989, João Antunes tem entre os seus principais projetos, além da continuação das obras da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, “As Três Garças” e o Teatro Ginásio, em Lisboa, e ainda várias novas igrejas por todo o país.

Além de arquiteto, João Antunes destacou-se na área da escultura, autor de, entre outros trabalhos, o sacrário e os altos-relevos dos mistérios do rosário, na mesma basílica do Santuário de Fátima.

Relativamente aos autores do livro: António Borges da Cunha é primo do arquiteto João Antunes, frequentou o Seminário Diocesano de Leiria e desenvolve atividade profissional como professor e investigador com obras publicadas em diferentes áreas; Pedro Moniz reside na Barreira, Leiria, é advogado e jurista, pós-graduado em Estudos Europeus e, como investigador, publicou também várias obras em prosa, romance e biográficas.

O programa do evento tem início às 15h30 e integra uma conferência sobre o impacto da mensagem de Fátima na Rússia atual, intitulada “Olhem para o Leste”, e que será dinamizada por Alexandre Havard.

Conhecido pelas suas palestras e conferências e enquanto criador do sistema “Virtuous Leadership”, Alexandre Havard é advogado de profissão e autor dos livros “Virtuous Leadership” e “Criados para a Grandeza”, já traduzidos em cerca de 20 idiomas.