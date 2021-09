Papa incentiva sociedade a "cuidar dos seus membros frágeis"

Na rede social Twitter, na sua conta @Pontifex em língua portuguesa, o Santo Padre escreveu que "uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros mais frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência animada por amor fraterno".

O Papa Francisco assinalou esta sexta-feira o Dia Mundial da Segurança do Doente com uma mensagem em que incentiva a sociedade a "cuidar dos seus membros frágeis".

Termina o texto com #PatientSafetyDay.

Refira-se que este ano, a Organização Mundial de Saúde centra a atenção do Dia Mundial da Segurança do Doente nos cuidados maternos e neonatais, particularmente na altura do parto.

A OMS aproveita para alertar que todos os dias 810 mulheres perdem a vida durante o parto e morrem 6700 recém-nascidos.

Esta data celebra-se anualmente no dia 17 de setembro com o objetivo de aumentar a compreensão para a importância da segurança dos doentes.