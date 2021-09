Novo líder da Igreja Malankara Ortodoxa estudou em Roma

A Igreja Malankara Síria Ortodoxa da Índia elegeu como novo líder um arcebispo que fez os seus estudos em Roma.

Mateus Mar Sevério – o título “mar”, nas igrejas desta tradição é parecido com o Dom atribuído aos bispos lusófonos – tem 71 anos e substitui o antigo patriarca, ou catolicós, Basílio Mar Thoma Paulo II, que morreu em julho, vítima de Covid-19.

O percurso do novo catolicós levou-o a fazer estudos em Roma, no Instituto Oriental, onde completou o seu doutoramento. Antes, curiosamente, estudou na Academia Teológica de Leningrado, na então União Soviética, hoje conhecida novamente como São Petersburgo.

Mateus Mar Sevério é atualmente metropolita da diocese de Kandanad Ocidental e foi eleito por unanimidade pelos 24 metropolitas que se reuniram para o sínodo. O seu nome será agora apresentado à Associação Malankara, que a deve ratificar, para que ele possa então ser consagrado.

A Igreja Malankara Síria Ortodoxa, que tem cerca de 2,5 milhões de fiéis, é uma das principais igrejas cristãs do Sul da Índia e herdeira, juntamente com a Igreja Siro-Malabar e a Igreja Siro-Malankara, ambas católicas, de uma tradição cristã que antecede em mais de um milénio a chegada dos missionários portugueses nos últimos anos do Século XV.

Segundo a tradição local, a região de Kerala foi evangelizada por São Tomé, discípulo de Jesus, e por essa razão é habitual os patriarcas adotarem o nome Thoma. A tradição litúrgica é do Patriarcado de Antioquia, localizada na região da antiga Síria, o que explica a existência do termo Síria, ou Siro, nos nomes das Igrejas que a seguem.

Os cristãos de Kerala não aceitaram o Concílio de Calcedónia e estavam por isso em comunhão com algumas igrejas do Médio Oriente, incluindo a Igreja Siríaca, a Igreja Copta e outras como a Igreja Etíope e a Igreja Arménia.

A influência dos portugueses, que tentaram levar os cristãos locais a entrar em comunhão com Roma, levou a divisões internas. Os primeiros cristãos de Kerala a aceitar tornarem-se católicos formaram a Igreja Siro-Malabar, que é atualmente a maior confissão cristã da região. Mais tarde uma nova cisão na Igreja Ortodoxa levou à formação da Igreja Siro-Malankara, que também entrou em comunhão com Roma, deixando a Igreja Malankara Ortodoxa, a que preside agora Mateus Mar Sevério, como principal representante da ortodoxia na Índia.