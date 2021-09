Papa recebeu cruz feita com madeira de igreja incendiada no Chile

“O que mais magoa é que eram jovens. Temos tantos jovens que perderam o sentido dos valores e esqueceram a sua história. Têm entre 16 e 20 anos e revoltam-se contra todas as instituições, contra todas as formas de autoridade. São um movimento incontrolável, sem líder, sem alguém a comandar com quem se pudesse dialogar”, acrescenta o prelado, entrevistado pela AIS.

Por outro lado, após os acontecimentos a Igreja foi inundada de manifestações de apoio de outras pessoas, também jovens, que se ofereceram para ajudar na medida do possível. Um grupo de universitários, estudantes de restauro e prevenção de riscos em edifícios históricos, formou o projeto “Sursum Corde”, latim para “Corações ao Alto” e contribuíram para avaliar os danos e proceder à limpeza do que restava da igreja, com vista a um eventual restauro. Foi durante as operações de limpeza que se resgataram vários pedaços de madeira que, entregues a ourives, serviram para fazer as cruzes peitorais.

Os incidentes de ataques a igrejas no Chile são um motivo de preocupação para a AIS, como vem referido no relatório da fundação sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, publicado em abril de 2021, onde se calcula em pelo menos 60 as igrejas e capelas atacadas e vandalizadas no país, só desde outubro de 2019.

A fundação tem prestado auxílio à comunidade católica do Chile, financiando a reconfiguração e uma sala paroquial para a celebração da missa, enquanto a igreja não é restaurada, e providenciando ainda espaços para a catequese e realização de funerais, informa a AIS.