JMJ lança versões em inglês e espanhol das meditações do terço

Trata-se de um vídeo multilingue, que conta com as cinco línguas oficiais da Jornada, Língua Gestual Portuguesa e ainda crioulo cabo-verdiano, alinhado com a mensagem de que a JMJ é de todos e para todos.

De acordo com a organização, “estas traduções das meditações do Terço JMJ Lisboa 2023 surgem como motivação para a participação dos jovens de todo o mundo neste encontro que acontecerá em Lisboa, em 2023, e para impulsionar um momento forte de evangelização do mundo juvenil”.



Entretanto, continua a decorrer, até 29 de outubro, a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) - Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani – pelas dioceses espanholas, que teve início no dia 05 de setembro.

O périplo por Espanha termina no dia 29 de outubro, em Ayamonte, na Diocese de Huelva, onde terá lugar a celebração eucarística por volta das 18h30. Uma hora mais tarde terá lugar a despedida e o regresso a Portugal, atravessando a fronteira pelo rio Guadiana.

A partir de novembro, a Cruz e o ícone de Nossa Senhora vão percorrer as dioceses portuguesas. O itinerário previsto para esta peregrinação vai começar na diocese do Algarve e termina em Lisboa, em julho de 2023, a diocese escolhida para acolher este encontro mundial de jovens promovido pela Igreja Católica.

De acordo com o Comité Organizador Local da JMJ 2023, “os símbolos partem em peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens, de forma especial, nas realidades em que vivem”.

A Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani foram entregues à delegação portuguesa no dia 22 de novembro de 2020, Domingo de Cristo-Rei, numa celebração presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano.

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma peregrinação que já a levou aos cinco continentes e a quase 90 países. Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé.

Desde 2000 que a Cruz peregrina conta com a companhia do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços.

Este ícone foi introduzido ainda pelo Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria junto dos jovens.

Com 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma das mais populares devoções marianas em Itália. É antiga a tradição de o levar em procissão pelas ruas de Roma, para afastar perigos e desgraças ou pôr fim a pestes.

O ícone original encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa Francisco, que ali reza e deixa um ramo de flores, antes e depois de cada viagem apostólica.