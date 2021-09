Papa recorda católicos bizantinos perseguidos pela fé

Todos os cristãos sofreram durante o regime comunista, mas os católicos bizantinos, pela sua proximidade litúrgica e cultural com os ortodoxos, foram perseguidos com particular dureza, unidos forçosamente às Igrejas Ortodoxas locais, ou diretamente ao Patriarcado de Moscovo, e obrigados a abandonar a comunhão com Roma. Os padres e bispos que recusaram foram presos e muitos morreram encarcerados.

Uma vida centrada na contemplação da Cruz leva a uma atitude evangélica, sublinhou Francisco. “A cruz não quer ser uma bandeira elevada ao alto, mas a fonte pura duma maneira nova de viver. Qual? A do Evangelho, a das Bem-aventuranças.”

“A testemunha que tem a cruz no coração, e não apenas ao pescoço, não vê ninguém como inimigo, mas vê a todos como irmãos e irmãs por quem Jesus deu a vida. A testemunha da cruz não recorda as injustiças do passado nem se lamenta do presente. A testemunha da cruz não usa as vias do engano e do poder mundano: não quer impor-se a si mesmo e os seus, mas dar a sua vida pelos outros. Não busca o próprio proveito, e logo se mostra piedoso: seria uma religião da duplicidade, não o testemunho do Deus crucificado. A testemunha da cruz segue uma única estratégia que é a do Mestre: o amor humilde. Não espera triunfos aqui na terra, porque sabe que o amor de Cristo é fecundo na vida quotidiana, fazendo novas todas as coisas a partir de dentro, como uma semente caída na terra, que morre e dá fruto.”

Neste seu segundo dia completo na Eslováquia, Francisco tem ainda marcado um encontro com a comunidade cigana e outra com os jovens. Regressa depois a Bratislava, onde pernoita e celebra missa na quarta-feira, antes de voltar para Roma.