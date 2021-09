Papa concede indulgência plenária por ocasião do Ano Inaciano

A Santa Sé vai conceder a indulgência plenária aos fiéis que visitarem uma igreja da Companhia de Jesus (ou confiada pastoralmente aos jesuítas), receberem o sacramento da reconciliação, participarem na eucaristia e rezarem pelas intenções do Papa.

A graça especial poderá ser recebida pelos fiéis até finais de julho de 2022 e acontece porque os jesuítas em todo o mundo celebram o Ano Inaciano, que assinala os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola.

De acordo com o site dos Jesuítas, “a possibilidade de receber esta graça especial” foi solicitada pelo Superior Geral, P. Arturo Sosa, ao Papa Francisco, que “entendeu concedê-la aos fiéis por ser um meio de ajudá-los a progredir na sua conversão espiritual”.

“Num ano tão especial como este, a Companhia de Jesus considera que esta pode ser uma ajuda no caminho de santidade a que todos os cristãos são chamados. Esta iniciativa decorrerá até finais de julho do próximo ano, quando se encerrará, em todo o mundo, a comemoração do Ano Inaciano”, pode ler-se.

As igrejas jubilares onde os fiéis podem cumprir esta devoção são a Capela do Imaculado Coração de Maria (Soutelo, Braga), Igreja de S. Paulo (Braga), Igreja do Colégio das Caldinhas, nas Caldas da Saúde (Santo Tirso), Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Porto), Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Covilhã), Igreja da Sé Nova de Coimbra (Coimbra), Igreja de São Roque (Lisboa) e Igreja de São Francisco Xavier (Pragal).

Para ajudar os fiéis a compreender melhor o tema das indulgências e as possibilidades pastorais e espirituais que se abrem com esta iniciativa da Santa Sé, os Jesuítas vão promover na quinta-feira, dia 16, uma conversa entre o padre José Frazão Correia, teólogo, e o padre António Júlio Trigueiros, historiador.

A conversa, que decorrerá na Brotéria, terá transmissão pelo canal de youtube do Ponto SJ e para participar presencialmente, é necessária inscrição, aqui