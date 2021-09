Diocese de Leiria-Fátima publica 15 catequeses do Papa sobre a Eucaristia

Com o propósito de cumprir um dos pontos do seu programa para o triénio que está a celebrar, a Diocese de Leiria-Fátima publicou no seu site as 15 catequeses sobre a Eucaristia feitas pelo Papa Francisco.

"O objetivo é que os leigos possam aumentar o seu conhecimento sobre este sacramento central da vida cristã", escreve D. António Marto.

O Cardeal explica ainda que com estas catequeses, o Papa pretendeu ajudar a "compreender bem o valor e o significado da Santa Missa, a fim de viver mais plenamente a nossa relação com Deus".

Estes documentos têm como conteúdo central, as audiências gerais das quartas-feiras do Santo Padre que decorrerem entre 8 de novembro de 2017 e 4 de abril de 2018, dedicadas à celebração da Eucaristia.

Para além de estarem disponíveis no site da Diocese, estas catequeses foram também enviadas aos pastores e animadores das comunidades cristãs, paroquiais ou de vida consagrada e também aos movimentos, grupos cristãos e até às famílias.

O padre José Henrique Domingues Pedrosa, diretor do Serviço Diocesano da Catequese foi a pessoa responsável por dar a estas 15 catequeses "um enquadramento pedagógico e enriqueceu a proposta com textos da Palavra de Deus, cânticos, orações e indicações para que as mesmas possam ser vividas como um percurso em grupo".