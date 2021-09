Papa alerta para "falsos ídolos" que "instrumentalizam a religião"

Como no passado, não faltam também hoje ídolos falsos que desonram o nome de Deus e que instrumentalizam a religião. A mensagem forte foi deixada esta segunda-feira pelo Papa, em Bratislava, no encontro com a comunidade judaica.

Neste momento da visita à Eslováquia, Francisco referia-se a falsos ídolos como do poder e do dinheiro, da indiferença e das manipulações.

“Quantas vezes o nome inefável do Altíssimo foi usado para indescritíveis atos de desumanidade. Quantos opressores declararam ‘Deus está connosco’, mas eram eles que não estavam com Deus”, declarou o Papa.

“Queridos irmãos e irmãs, a vossa história é a nossa história, os vossos sofrimentos são os nossos sofrimentos. Ajudemo-nos nisto, porque também hoje não faltam ídolos vãos e falsos que desonram o nome do Altíssimo. São os ídolos do poder e do dinheiro que prevalecem sobre a dignidade do homem, da indiferença que volta o olhar para o outro lado, das manipulações que instrumentalizam a religião, tornando-a uma questão de supremacia ou então reduzindo-a à irrelevância”, salientou.